Ronaldinho manda mensagem de apoio ao 'caçula' da Premier League

Filho de um ex-jogador português, o inglês Angel Gomes se tornou o primeiro jogador nascido no século 21 a jogar na Premier League. Ele foi a campo no lugar de substituir Wayne Rooney nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, na última rodada do campeonato 2016/17.

A curta trajetória do garoto, no entanto, ganhou um incentivo especial neste quarta-feira. Isso porque Angel colocou em sua conta oficial no Instagram um vídeo de Ronaldinho Gaúcho o elogiando e dizendo que está acompanhando a evolução dele.

"Te desejo toda felicidade do mundo. Arrebenta aí! Logo, logo a gente se conhece", falou Ronaldinho.

To receive a message like this off my childhood hero @ronaldinho is just unbelievable, thank you for the kind words Champ! para mim receber uma mensagem como esta do meu ídolo de infância @ronaldinho é inacreditável, obrigado pelo carinho campeão, tamos juntos ❤️ Uma publicação compartilhada por Angel Gomes (@angel.gomes10) em Jun 7, 2017 às 5:55 PDT

"Para mim, receber uma mensagem como esta do meu ídolo de infância Ronaldinho é inacreditável. Obrigado pelo carinho campeão, 'tamo' junto", colocou Angel na legenda do vídeo.

Contratado oficialmente pelo United aos 13 anos, Angel já defendeu as seleções sub-16 e sub-17 da Inglaterra.