Ronaldinho nega intenção de virar político e planeja se tornar atleta de futevôlei

Um dos melhores jogadores da história do futebol, Ronaldinho ainda não encerrou oficialmente sua carreira, mas já está fazendo planos para o futuro. Em entrevista à revista inglesa Four Four Two, o craque, eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, deixou clara a sua intenção de ajudar o futevôlei, cogitando até mesmo participar de torneios.

"Eu quero fazer mais pelo futevôlei, fazer com que seja um esporte olímpico. É um esporte que está crescendo. A liga mundial está crescendo e eu quero praticar para estar no nível dos jogadores que estão lá", disse ele, à publicação, descartando seguir os passos de outros antigos jogadores consagrados: "Política não é para mim".

Do dia @ronaldinhooficial e @Japaafutevoley contra @victor08_ @papelfutevolei Uma publicação compartilhada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) em Nov 15, 2016 às 2:18 PST

Além disso, outra possibilidade para o futuro do ex-jogador de Barcelona, Milan, Flamengo e Atlético-MG é se juntar ao seu irmão, Assis, no gerenciamento da carreira de atletas. Porém, para isso, Ronaldinho teria que adaptar sua postura, já que declarou à revista inglesa que "não suporta reuniões".