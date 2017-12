Ronaldinho pode estrear como embaixador do Barcelona em viagem a China

Apresentado nesta sexta-feira como embaixador do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho pode fazer sua estreia na nova função no final deste mês. Isto porque o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, tem agendada uma viagem a China e, segundo o jornal Mundo Deportivo, gostaria de contar com o brasileiro já neste compromisso.

Recentemente, o Barcelona fechou um acordo com o grupo Mission Hills, para a abertura de uma unidade da FCBEscola e também de um espaço do clube na cidade chinesa de Haikou, na ilha de Hainan. A presença de Ronaldinho ainda não está confirmada e depende de sua disponibilidade. As chances do brasileiro comparecer ao evento aumentaram, já que ele recusou a proposta de atuar pelo Coritiba em 2017, como publicado pelo Estadão, neste sábado.