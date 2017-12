Ronaldinho se veste de 'Jedi' em novo comercial da Liga dos Campeões

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Ronaldinho Gaúcho vive fase de despedida dos gramados profissionais. Ultimamente, ele é visto apenas em amistosos e jogos festivos, mas nas redes sociais o craque segue na ativa. E foi por meio delas que ele revelou o figurino que o transformou em um dos personagens de “Star Wars” no comercial de uma marca de cerveja, patrocinadora oficial da Liga dos Campeões.

O cenário da campanha também lembra filmes como "Ghost in the Shell", estrelado pela atriz Scarlett Johansson e "Blade Runner", que ganhará uma nova versão este ano, com direção de Denis Villeneuve.

Ronaldinho foi um dos jogadores que participaram da campanha “Share The Drama”, série de comerciais que buscam recriar de forma cinematográfica lances famosos de grandes craques. Além do brasileiro, o goleiro polonês Jerzy Dudek e o atacante holandês Van Nistelrooy também participaram da campanha.