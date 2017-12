Ronaldinho será atração de 'colônia de férias' para crianças em El Salvador

Ronaldinho Gaúcho será uma das atrações de uma colônia de futebol destinada a 500 crianças em El Salvador, segundo os organizadores do evento, que ainda terá a presença de Jorge González, um dos principais jogadores do país. A iniciativa faz parte de um programa de prevenção realizado pela polícia salvadorenha, a Liga Atlética Policial, e ganhou o nono de "Joga Bonito", em tradução para o português.

De acordo com Rosa María del Cid, porta-voz da empresa Promueve de El Salvador, o ex-jogador do Barcelona desembarcará no país da América Central em 6 de agosto. A atividade também será acompanhada por 35 técnicos da Liga Atlética, e acontecerá no Estádio Nacional Jorge González, em San Salvador no dia 8 de agosto.

Del Cid explicou que serão vendidos 90 ingressos para o público, mas não divulgou o valor das entradas. O dinheiro arrecadado será revertido para crianças que vivem em comunidades violentas do país. De acordo com a porta-voz, Ronaldinho também vai protagonizar um um espetáculo futebolístico, um painel de debate e um jantar de gala, que terá a presença de destaques do futebol salvadorenho, entre outros convidados.