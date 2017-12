Ronaldinho será estrela de jogo de despedida do estádio de rival do Barça

Tem certas idolatrias que ultrapassam qualquer tipo de fronteira. Mesmo sem nunca ter jogado no Atlético de Madrid, Ronaldinho será uma das grandes atrações da partida no dia 28 de maio, que marcará a despedida do estádio Vicente Calderón, que será substituído por uma nova arena. Além do histórico camisa 10 do Barcelona, Mauro Silva, que fez história no Deportivo La Coruña, também estará no jogo.

Os dois craques brasileiros farão parte de um time de estrelas internacionais, que enfrentará uma equipe formada por lendas do Atlético de Madrid, entre eles Luis Pereira, ex-zagueiro do Palmeiras, além do atacante uruguaio Diego Forlán, atualmente no Mumbai City, da Índia. Além da lista de estrelas, que do lado "Colchonero" ainda conta com o ex-atacantes Julio Salinas e Manolo Sánchez, o ex-meia Juan Vizcaíno, atual integrante da comissão técnica do clube, entre outros, ainda haverá homenagens a lendas, como Leivinha, jogador do Atlético entre 1975 e 1979.

O jogo será o último do estádio Vicente Calderón, acontecendo exatamente uma semana após o compromisso final do clube em seu histórico estádio, contra o Athletic Bilbao, pela última rodada do Campeonato Espanhol. A renda da partida de lendas será destinada a uma ONG argentina que auxilia 446 mil escolas em 190 países.