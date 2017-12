Ronaldinho: 'Torcida do Liverpool não precisa se preocupar com Coutinho'

Depois do jornal catalão Sport publicar que Coutinho estaria planejando se recusar a defender o Liverpool na Liga dos Campeões, Ronaldinho Gaúcho saiu em defesa do brasileiro. Em entrevista ao periódico britânico Daily Mirror, o ex-jogador do Barcelona afirmou que a torcida inglesa "não tem que se preocupar", porque o camisa 10 "dará tudo".

"Nessa temporada eles (torcedores) o verão dar tudo no clube. É o tipo de jogador que ele é. Além disso, nenhum jogador irá se recusar a atuar quando há uma Copa do Mundo no final da temporada", declarou Ronaldinho.

"Os torcedores do Liverpool não precisam se preocupar. Eu não acredito em qualquer história sobre ele se recusar a jogar pelo clube. Eu o conheço e esse não é o jeito dele", completou.

Para Ronaldinho, Coutinho também pode ficar tranquilo, isso porque, pelo desejo demonstrado em ir par ao Barcelona, provavelmente o clube catalão voltará a procurá-lo no futuro.

"Ele deixou claro que queria ir para o Barcelona neste verão (europeu). Ele ficará decepcionado, já que é um sonho para alguns jogar pelo Barcelona. Mas tenho certeza que ele terá essa chance. Eles deixaram claro o quanto o queriam e eles tentarão contratá-lo novamente", falou.