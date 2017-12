Ronaldinho vai a treino do Barcelona e tira fotos com Messi e Neymar

O primeiro treino do Barcelona visando a final da Copa do Rei contou com uma visita inesperada e ilustre. Ídolo não apenas dos torcedores do clube, mas dos apreciadores de futebol no geral, Ronaldinho Gaúcho apareceu de surpresa na Ciutat Esportiva e pôde rever os diversos amigos que deixou no clube.

"É sempre bom encontrar grande amigos. É um prazer enorme", afirmou o eterno camisa 10, que foi cumprimentado por quase praticamente todo o elenco barcelonista. Depois, ele também posou para fotos com seu "pupilo" Lionel Messi e Neymar.

Para Ronaldinho, o elenco está focado para a grande decisão de sábado, que será contra o Alavés, no Estádio Vicente Calderón, em Madri. "Parecem muito bem para mim, muito motivados. Será um grande jogo, espero que a sorte esteja do lado dele e que todos joguem bem."

Ronaldinho Gaúcho jogou pelo Barcelona de 2003 a 2008, período em que foi eleito o Melhor Jogador do Mundo duas vezes, em 2004 e 2005. Pelo clube azul-grená, ele conquistou uma Liga dos Campeões (2005/06), dois Campeonatos Espanhóis (2004/05 e 2005/06) e duas Supercopas da Espanha (2005 e 2006).