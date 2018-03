Ronaldo classifica ida de Neymar ao PSG como 'passo atrás' na carreira

Para Ronaldo Fenômeno, a troca feita por Neymar (do Barcelona pelo PSG) foi um 'passo atrás' esportivamente. A declaração foi feita em conversa com o ex-jogador e ex-treinador Zico, em seu canal no YouTube, na séria 'De Papo com o Galinho'.

"Ele está agora no PSG, mas, esportivamente, a decisão que ele teve... É um passo pra trás, você estar no Barcelona e ir pro PSG. Mas são desafios que cada um faz. Eu jogava no Barcelona e fui pra Inter de Milão", relembrou o Fenômeno.

Zico também perguntou qual a competição favorita do ex-jogador: Champions League ou Libertadores? "Champions League. Mas não ganhei nenhuma das duas", riu Ronaldo.

Na entrevista, Ronaldo também elogiou muito Gabriel Jesus, dizendo que "há muito tempo a seleção brasileira" precisava de um bom camisa 9 como o jogador do Manchester City. "Acho que ele está preparado para suportar a pressão", opinou o Fenômeno. "O Gabriel tá mandando muito bem, a minha agência trabalha a imagem dele. Comercialmente, é muito fácil vender o Gabriel Jesus", elogiou.

Para finalizar a conversa, Ronaldo declarou apoio à candidatura de Andrés Sanchez à presidência do Corinthians, dizendo que o ex-comandante alvinegro deixou um "legado incrível" no clube.

