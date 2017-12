Ronaldo desabafa sobre críticas a seu peso: 'Assusta a importância que isso tem'

Aposentado do futebol há quase seis anos, Ronaldo "Fenômeno" continua sendo notícia por onde passa. O motivo? O mesmo que o atormentou nos últimos anos de carreira: sua forma física. O ex-craque da seleção brasileira, aliás, considera um exagero que até hoje o assunto seja tratado com destaque.

"Me assusta a importância que isso ainda tem no mundo de hoje no qual vivemos. O meu peso ainda segue sendo importante. Na verdade não sei o que isso significa", disse ele, em entrevista à TV Globo logo após participar da cerimônia de melhor do mundo da Fifa.

As críticas em relação ao seu elevado peso vieram à tona no último sábado, quando Ronaldo participou de uma cerimônia em homenagem a Cristiano Ronaldo antes do jogo entre Real Madrid e Granada e tomou uma "cornetada" de seu ex-companheiro Michael Owen. "Eu pensava que estava acima do peso até encontrar me velho parceiro Ronnie", postou o inglês em suas redes sociais.

Os problemas de Ronaldo com a balança não vêm de hoje. No final da carreira, quando atuava no Corinthians, o jogador alegou sofrer com hipotireoidismo, o que o fazia ganhar peso com facilidade. Pouco tempo depois, já como ex-jogador, o herói do pentacampeonato do Brasil participou do quadro "Medida certa", do Fantástico e chegou a perder 17 kg ao final do quadro.