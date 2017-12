Ronaldo e Ronaldinho enviam mensagens de apoio para Ibra após lesão

Zlatan Ibrahimovic sofreu um rompimento do ligamento do joelho no duelo pelas quartas de final da Liga Europa contra o Anderlecht na semana passada e deve voltar aos gramados somente em 2018. Após a lesão, alguns chegaram a cogitar a aposentadoria do atacante de 35 anos, mas o sueco garantiu que sua "gloriosa carreira" não será encerrada pela lesão.

Ibrahimovic recebeu milhares de mensagens dos fãs pelas redes sociais e algumas de jogadores consagrados como os craques brasileiros Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, que fizeram questão de enviar seu apoio.

"Ibra, meu pensamento positivo pra que você tenha uma boa recuperação, e volte ainda mais forte como deseja. A força ta na nossa vontade! Você tem o meu apoio, respeito e admiração por encarar a lesão com esse espírito guerreiro de superação às adversidades. Abs!", escreveu Ronaldo Fenômeno em sua página do Facebook.

"Meu parceiro te desejo toda a força nesse momento difícil. Estou torcendo pela sua rápida recuperação e espero te ver em breve, nos encantando com o seu futebol", publicou Ronaldinho Gaúcho em sua conta no Instagram.