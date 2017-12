Ronaldo Fenômeno dá prazo de cinco dias para inquilinos deixarem imóvel

Os donos de duas clínicas do Rio estão um tanto insatisfeitos com Ronaldo Nazário. Com contrato de locação até fevereiro de 2018, eles tiveram que deixar as duas salas comerciais registradas no nome de Ione dos Santos Lima, irmã do ex-jogador. A ordem de despejo foi apresentada pelos advogados do Fenômeno com o prazo de cinco dias.

Segundo o jornal Extra, Ronaldo já é proprietário de outros espaços no mesmo imóvel, localizado no bairro da Taquara, zona oeste carioca. A ideia do ex-jogador é alugar as duas salas restantes para a outra inquilina do mesmo prédio, a universidade Estácio de Sá, ainda antes do início do ano letivo.

Também de acordo com o jornal, as clínicas pagavam os aluguéis de R$ 4 mil em dia. Desde a emissão da ordem do despejo, elas alegam ter sido impedidas de entrar no prédio e estar sem fornecimento de água.