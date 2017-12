Ronaldo 'Fenômeno' é o próximo convidado do Resenha ESPN

O Resenha ESPN do próximo domingo será especial. O programa, que costuma ter como convidados atletas ou ex-atletas que tem boas histórias para contar, dessa vez recebe Ronaldo "Fenômeno", um dos maiores atacantes da história e campeão do mundo duas vezes com a seleção brasileira, em 1994 e 2002.

E ao mesmo tempo que ele construia seu caminho como ídolo de clubes como Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Milan, além do Corinthians, ele acumulou algumas polêmicas, que devem render boas histórias durante o programa da ESPN, que, além de Ronaldo, terá a presença do apresentador André Plihal e dos comentaristas Raí, Djalminha, Sorín e Luizão, que fará sua estreia na emissora.

A atração será tão especial, que até vai ganhar meia hora a mais de duração, indo de 22h de domingo até meia noite.