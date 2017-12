Ronaldo lamenta fracasso do Corinthians e Akkari 'ataca': 'Quem perde é o Drogba'

Um dos grandes ídolos recentes do futebol brasileiro e principalmente do Corinthians, Ronaldo sabe melhor do que ninguém, como foi, ja consagrado como um ídolo mundial, chegar ao clube paulistano e lidar com todo o amor da torcida. Emoção parecida poderia ser sentida por Drogba, se o marfinense não recusasse a proposta. Para o Fenômeno, pior do que a contratação ter fracassado é o fato do Corinthians ter sido "ridicularizado".

"Eu não sei como aconteceu. Pelo jeito não deu certo. É uma pena para o Corinthians não poder contar com ele. Principalmente da maneira como foi feita a negociação, expondo o Corinthians a essa situação", disse o ex-jogador, durante um evento que oficializou a sua entrada no mundo dos e-Sports, ao adquirir uma parte da CNB, equipe brasileira especializada em jogos eletrônicos.

Se Ronaldo deixou claro que gostaria de ver Drogba vestindo a camisa do clube em que brilhou entre 2009 e 2011, André Akkari, um de seus sócios no novo investimento, mostrou certa mágoa com a recusa do ex-atacante do Chelsea: "Eu posso te falar que quem perdeu foi o Drogba e não o Corinthians", enfatizou o jogador de pôquer, torcedor fanático do alvinegro.