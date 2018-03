Ronaldo manda recado para Neymar: 'Se proteja de toda a pressão'

O ex-craque brasileiro Ronaldo "Fenômeno" esteve na Itália nesta semana para as comemorações do aniversário de 110 anos da Inter de Milão, clube que defendeu entre 1997 e 2002 e se tornou ídolo.

Na época, Ronaldo atuou em 99 jogos e marcou 59 gols. Seu único título foi a Copa da Uefa, a atual Liga Europa, em 1998. Na cerimônia, Ronaldo entrou no "Hall da Fama" do time nerazzurro, e ganhou de presente uma camisa da Inter com o número 10 e o nome Fenômeno.

Também sobrou tempo para Ronaldo deixar um recado para Neymar. "Se concentre em seu bem-estar e trate de se proteger de toda pressão o quanto seja possível", disse. Para Ronaldo, é preciso também estar atento a outras seleções na Copa: Alemanha, Espanha, França e Argentina.

Comprado do Barcelona, Ronaldo sofreu lesões seguidas no joelho enquanto defendia o clube italiano e ganhou apenas um título, a Copa da Uefa (1998). Considerado um dos principais jogadores da história do futebol e eleito três vezes o melhor do ano pela Fifa, Ronaldo se aposentou em 2011, aos 34 anos.

O atacante também passou por Cruzeiro (1993-1994), PSV Eindhoven (1994-1996), Barcelona (1996-1997), Real Madrid (2002-2007), Milan (2007-2008) e Corinthians (2009-2011).