Ronaldo premia campeões de torneio sub-13 com times de periferias de SP

A Fundação Fenômenos, do ex-jogador Ronaldo Nazário, em parceria com a marca de medicamentos Neo Química e a agência Octagon, promoverá a final da Taça Neo Química, um torneio sub-13 com times de periferias de São Paulo.

A partida será disputada no domingo, 10, no Jd Irene – bairro do ex-jogador Cafu. Ao todo, 16 equipes das quatro regiões da cidade foram convidadas para as fases preliminares. Os dois melhores jogadores, escolhidos por avaliação técnica de Ronaldo, farão parte de um programa de gestão esportiva da Fundação.