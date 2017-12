Ronaldo, R. Carlos, Figo e Cafu disputam amistoso entre lendas de Real e Roma

Cerca de dez anos depois, Ronaldo Nazário voltou a vestir a camisa do Real Madrid. O "Fenômeno" foi um dos ídolos do passado do clube espanhol a participar de um amistoso contra ex-jogadores da Roma, no Santiago Bernabéu, neste domingo. E o esquadrão madridista não decepcionou ao aplicar 4 a 0 no time romanista.

Ronaldo atuou por pouco mais de 30 minutos e, ao ser substituído, foi muito ovacionado pela torcida da casa. "O que mais emociona é esse carinho e a ovação do público. Ainda que eu não tenha marcado nenhum gol, o público aplaudiu bastante. É bom saber que você fez parte da história do clube e é lembrado por isso", disse o craque, cuja forma física não passou despercebida nas redes sociais.

O "Fenômeno" foi substituído por Sávio, tricampeão da Liga dos Campeões com o time merengue entre o final da década de 1990 e início de 2000. Além destes dois, outros brasileiros participaram da festa, como Roberto Carlos, pelo Real Madrid, e Cafu e Aldair, pelo lado da Roma.

Raul González, Michel Salgado, Christian Karembeu, Emilio Butragueño, Marco Cassetti, Damiano Tommasi e Simone Perrotta também marcaram presença no El Corazón Classic Match, que teve renda revertida para a Fundação Real Madrid na África.

Os gols do Real Madrid foram marcados pelo atacante espanhol Fernando Morientes, em cruzamentos justamente de Sávio e Roberto Carlos, pelo meia português Luís Figo, em uma belíssima cobrança de falta, e pelo atacante colombiano Edwin Congo.