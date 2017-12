Ronaldo 'responde' alemão que 'zoou' 7 a 1 com foto da final de 2002

O post de Toni Kroos, que lembrou a vitória da Alemanha por 7 a 1 para cima do Brasil para comemorar o ano novo repercutiu em todo o mundo. Teve gente que se divertiu, mas também teve muita gente que se ofendeu e resolveu "tirar satisfação". E a brincadeira chegou até Ronaldo Fenômeno, autor dos dois gols do Brasil na vitória sobre a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2017. Ele, então, "respondeu" Kroos.

Outro que não gostou nada da postagem foi o lateral Marcelo, companheiro do alemão no Real Madrid. O atleta, que participou do fatídico jogo em Belo Horizonte, pediu respeito ao desejar feliz ano novo para seus fãs.

Feliz año a todos mucha salud y RESPETO a los demás siempre! Feliz ano novo a todos muita saude e RESPEITO Ao próximo sempre! — Marcelotwelve (@MarceloM12) 1 de janeiro de 2017

Toda essa repercussão fez com que Kroos voltasse para suas redes sociais, dizendo que aquilo foi apenas uma piada e que não era para gerar tanta história.