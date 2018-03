Ronaldo torcendo para a seleção argentina? Era ação de marketing

Nesta semana o ídolo da seleção brasileira Ronaldo chamou a atenção da imprensa mundial e viralizou nas redes sociais após ser visto torcendo para a Argentina na derrota da seleção por 6 a 1 para a Espanha. Ninguém entendeu, até que a história foi revelada: tudo não passava de uma ação de marketing.

+ Dos 12 grandes do Brasil, quem é o maior campeão do século?

+ Ranking: os times brasileiros com mais títulos internacionais

+ Inglês simula Copa do Mundo da Rússia 100 vezes e resultado é surpreendente

A campanha foi criada para a marca de chocolate Snickers pela agência AlamapBBDO com o tema "Você fica confuso quando está com fome". A empresa revelou a parceria com Ronaldo com a publicação de um filme oficial da campanha nas redes sociais do artilheiro.

O vídeo começa com torcedores argentinos assistindo a uma partida de futebol pela TV. Depois de um momento de expectativa, todos se abraçam e comemoram o gol. O que surpreende é que Ronaldo também é flagrado comemorando o lance. Ao perceber a confusão das pessoas, o craque come um chocolate, mata sua fome e volta ao normal, ficando triste com o lance.

Na terça, a seleção de Jorge Sampaoli mostrou pouca criatividade e fez uma de suas piores partidas nos últimos tempos. Os espanhóis massacraram o adversário por 6 a 1. E quem viveu "dia de Messi" foi Isco, autor de três gols e uma atuação de gala.

Veja o vídeo completo da campanha: