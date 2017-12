Ronaldo volta a vestir camisa do Real Madrid em partida beneficente

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira que Ronaldo "Fenômeno" voltará a vestir a camisa da equipe espanhola em partida beneficente chamada Corazón Classic Match 2017 Batimenttos por África. O Real irá enfrentar a Roma Legends, em jogo realizado na sua casa, o estádio Santiago Bernabéu.

Organizado pela fundação Real Madrid e com renda destinada a projetos na África, a partida contará com jogadores da equipe principal do time madrilenho e lendas do passado como Ronaldo e Roberto Carlos. Os brasileiros terão ainda a companhia de astros do futebol mundial, entre eles: Raúl, Butragueño, Luis Figo e Karembeu.