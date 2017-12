Rooney é comparado a Wolverine em trailer bizarro do novo filme do herói

O Manchester United divulgou recentemente em suas redes sociais um trailer do filme "Logan" comparando Wayne Rooney e Wolverine. O vídeo mostra como a estrela dos Red Devils teve que lutar para se tornar uma lenda, assim como o mais famoso dos mutantes dos X-Men. No vídeo, a carreira do jogador de 31 anos é percorrida desde seus primeiros dias como uma jovem estrela, mas às vezes imprudente, até ser coroado como um dos maiores ídolos do clube inglês.

Apesar de não viver um grande momento da carreira, Rooney marcou nesta temporada seu gol número 250 e se tornou o maior artilheiro da história do United, ultrapassando o lendário jogador Sir Bobby Charlton.