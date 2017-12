Rooney é flagrado bêbado em hotel após vitória da Inglaterra

Em baixa na seleção inglesa e no Manchester United, Wayne Rooney foi destaque na Inglaterra nesta quarta-feira por problemas longe de campo. Segundo o tabloide britânico The Sun, o atacante teria sido flagrado bêbado durante uma festa em um hotel, horas depois da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última sexta-feira, pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

De acordo com um dos convidados da festa de casamento que acontecia no hotel, ele chegou junto de Phil Jagielka, zagueiro da seleção e do Everton, e ficou "totalmente bêbado". "Não conseguia falar uma frase completa e estava caindo como aqueles bêbados de comédia. Ninguém acreditava que aquele era o capitão da Inglaterra. Estava fora de si e bebendo vários copos de vinho tinto. As fotos foram tiradas no começo e todos continuaram a beber depois."

O elenco inglês se hospeda regularmente no hotel, e alguns funcionários também deram seu relato. "Todos ficaram sabendo rapidamente o que estava acontecendo. Ele estava cambaleando muito e mal conseguia falar. É uma situação difícil para o staff porque os jogadores ingleses sempre vêm aqui, então não queremos chateá-los".

Rooney foi vetado da partida contra a Espanha, nesta terça-feira, em Wembley. Segundo a comissão técnica, o jogador sofria de uma pequena lesão no joelho.