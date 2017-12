Rooney ganha chuteira em homenagem ao recorde de 250 gols pelo United

Ao balançar as redes contra o Stoke City no último domingo, Wayne Rooney chegou ao seu gol número 250 com a camisa do Manchester United e se tornou o maior artilheiro do clube inglês, superando os 249 gols do Sir Bobby Charlton. Para celebrar o recorde do atacante inglês, a Nike lançou uma edição especial da chuteira usada por ele: a Hypervenom WR250.

Branco e vermelho, o modelo agora tem um logo com uma coroa estilizada e os caracteres WR250, em alusão ao recorde. Na lateral, há a inscrição WR10, em referência ao número da camisa do jogador. Com 250 gols, Rooney não é apenas o maior goleador do United, mas também o atleta que mais balançou as redes na história do Campeonato Inglês.