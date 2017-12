Rooney marca e vira maior artilheiro da história do Manchester United

Wayne Rooney abriu o placar em vitória do Manchester United por 4 a 0 sobre o Reading, pela Copa da Inglaterra. Esse foi o gol de número 249 do atacante com a camisa do United. Com esse tento, o jogador de 31 anos se tornou o maior artilheiro da história do clube de Manchester, igualando-se a Sir Bobby Charlton, que estava no estádio e vibrou com o gol do compatriota.

Com o resultado, os Diabos Vermelhos se classificaram para disputar a quarta fase da Copa da Inglaterra. O próximo adversário do Manchester United será definido em sorteio. Na terça-feira, o time dirigido pelo português José Mourinho recebe o Hull City no duelo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.