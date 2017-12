Rooney perde carteira de habilitação por 2 anos após dirigir embriagado

O atacante Wayne Rooney, do Everton, se declarou culpado de dirigir embriagado, motivo pelo qual foi condenado a 100 horas de trabalho comunitário e perdeu a carteira de habilitação por dois anos.

Em audiência realizada nesta segunda-feira, 18, em um tribunal da cidade de Stockport, na Grande Manchester, o atacante pediu desculpas pelo comportamento e reconheceu que dirigir após ter ingerido álcool foi uma "imperdoável falta de juízo".

Rooney, de 31 anos, foi parado pela polícia na madrugada de 1º de setembro na localidade de Wilmslow, no condado de Cheshire, ao norte da Inglaterra. O ex-capitão da seleção inglesa foi detido e depois liberado por pagamento de fiança. As provas apresentadas constataram que Rooney dirigia com um nível de álcool no organismo três vezes maior que o limite permitido.

My statement of apology - https://t.co/51WmrVDCev — Wayne Rooney (@WayneRooney) 18 de setembro de 2017

Em seu site oficial, o jogador fez um pedido público de desculpas pelo episódio e admitiu ter agido "completamente errado" na situação.

"Após a audiência de hoje, quero me desculpar pela imperdoável falta de juízo em dirigir acida do limite legal (de álcool). Foi completamente errado. Já pedi desculpas à minha família, ao meu técnico e a todos no Everton. Agora, quero me desculpar a todos os torcedores e aos que me apoiaram durante a carreira", comentou. / EFE