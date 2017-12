Rosto deformado de belga após bolada vira grafite depois de inspirar memes

Um dos novos memes da semana virou grafite em Melbourne, na Austrália. Um artista eternizou no muro o rosto do belga Marouane Fellaini, que ficou "deformado" após uma bolada na partida entre seu time, o Manchester United, e o Real Madrid, pela Supercopa da Europa, vencida pelos espanhóis por 2 a 1.

A careta do jogador, registrada no momento perfeito do clique acima, fez tanto sucesso na internet que inspirou algum artista de rua australiano.

Depois de ser alvo da criatividade dos internautas, o próprio jogador brincou com a imagem e agradeceu pelo envio da foto, em seu Twitter.

Confira:

Thank you to everyone who posted & sent me this pic.twitter.com/O7tmOSYR38 — Marouane Fellaini (@Fellaini) 8 de agosto de 2017