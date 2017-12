Rosto deformado de jogador do Manchester United após bolada vira meme

Manchester United e Real Madrid se enfrentaram na última terça-feira, pela Supercopa do continente. Campeões da Liga dos campeões, os espanhóis levaram a melhor, vencendo a partida por 2 a 1, com gols de Casemiro e Isco.

Mas um dos destaques do jogo foi o belga Marouane Fellaini e não pelo seu desempenho em campo. O jogador do Manchester United levou uma bolada e a foto de seu rosto deformado virou alvo da criatividade dos internautas.

O próprio jogador aprovou a brincadeira e, em seu Twitter oficial, agradeceu a todos que enviaram e postaram a foto.

Thank you to everyone who posted & sent me this pic.twitter.com/O7tmOSYR38 — Marouane Fellaini (@Fellaini) 8 de agosto de 2017