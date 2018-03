S. Ramos, Modric e Marcelo jantam com CR7 para mantê-lo no Real Madrid

Diante dos crescentes rumores de que Cristiano Ronaldo estaria infeliz no Real Madrid e considerando deixar o clube, a diretoria tomou uma providência.

De acordo com o programa "El Larguero", da emissora de rádio Onda Cero, e replicado pelos jornais Marca e As, os principais de Madri, Sergio Ramos se encontrou com o português a fim de animá-lo e demovê-lo da decisão.

Na última terça-feira, o capitão Ramos jantou com Marcelo, Luka Modric e suas mulheres na casa de Cristiano Ronaldo para tentar motivá-lo e mantê-lo no Real. Além dos jogadores e suas parceiras, também esteve no encontro a mãe do português, Dolores Aveiro.

A ideia do encontro foi sugerida pelo presidente madridista, Florentino Pérez, a Sergio Ramos, com quem tem ótima relação. O mandatário quer mostrar ao português que ele é a principal peça do elenco.

Além da motivação dada pelo zagueiro, Pérez também acredita que as conversas com Marcelo, um dos principais parceiros de Ronaldo no elenco, podem motivá-lo e animá-lo, apesar da temporada abaixo do esperado do Real Madrid.

MÁGOA DE CRISTIANO RONALDO

Nas últimas semanas, os jornais atribuem a infelicidade de Cristiano Ronaldo no Real Madrid o seu salário, que seria metade do ganho por Lionel Messi no Barcelona. Segundo alguns veículos, o português gostaria de ter seu trabalho reconhecido e, sendo assim, assinar uma renovação de contrato mais bem valorizada.

No entanto, o Record, de Portugal, colocou nesta semana que Ronaldo está insatisfeito com a imagem de mercenário criada na imprensa. De acordo com o diário, na verdade, sua decepção é pelo baixo investimento da diretoria do clube para a atual temporada, que não correspondeu a importantes saídas, como as de Pepe, James Rodríguez e Álvaro Morata.