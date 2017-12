'Sabíamos desde o casamento de Messi', revela Piqué sobre saída de Neymar

O zagueiro espanhol Gerard Piqué revelou neste sábado, durante entrevista coletiva, que Neymar revelou durante o casamento do argentino Lionel Messi, em 30 de junho, o desejo de deixar o Barcelona.

"Não me sinto enganado por Neymar. Agora que já passou, posso explicar como foi: nós sabíamos desde o casamento de Leo, ele nos disse, explicou a Daniel Alves e Ney convenceu Dani", disse o defensor.

Segundo Piqué, os companheiros de clube que estavam na cerimônia e festa já sabiam que seria paga a multa rescisória para que o brasileiro pudesse se transferir para o Paris Saint-Germain, mas que ninguém relatou a situação à diretoria. "Esse não é nosso papel. Alguns de nós, temos relação de amizade. Se alguém tinha que comunicar algo, era o próprio Neymar", garantiu.

Se queda. Uma publicação compartilhada por Gerard Piqué (@3gerardpique) em Jul 23, 2017 às 1:51 PDT

Piqué ainda explicou a mensagem que postou nas redes sociais, garantindo que o atacante brasileiro permaneceria no Barcelona, diante da veiculação da notícia da saída iminente do clube. "Era a minha última bala. Pensei que, se publicasse a mensagem, seria possível que ele mudasse de opinião. Ney se chateou comigo por aquele tweet, mas depois resolvemos a situação", contou o zagueiro.

Ele ainda pediu que o jogador da seleção brasileira não seja julgado, inclusive porque nunca deixou de se doar pelo Barcelona, afirmando se tratar de um jogador único, que dificilmente terá substituto no mesmo nível. "Mais do que substituir Neymar, temos que aproveitar a sua saída para ficarmos mais fortes com quem vier, ser um time mais competitivo e não tentar apenas buscar um substituto para ele, porque não existe", afirmou.