Sai pastel e caldo de cana, entra a salada: Walter emagrece e volta a jogar

Em 17 de junho, após a derrota por 1 a 0 do Atlético-GO para o xará paranaense, Walter fez uma promessa: não entraria em campo até perder 5kg. No último sábado, 7, 21 dias depois, o atacante cumpriu o que havia dito e atuou por 45 minutos no revés por 2 a 1 do Atlético diante do Vitória.

Em entrevista coletiva, o atacante deu detalhes do que mudou na dieta para alcançar a meta. "Uma coisa que eu não comia e que estou comendo bastante é salada. Eu não comia. Coloco um frango. Evitei comer doce. Eu ia muito à feira comer pastel e caldo de cana. Se eu for à feira hoje eu tomo um caldo de feijão. Cortei o caldo de cana e o pastel. O refrigerante, também. Comer salada ajuda muito. Hoje estou com 96 kg, que é 1 kg do que eles (comissão técnica) querem", declarou Walter.

O jogador admitiu ter relaxado durante os dois meses que se passaram entre ter a sua contratação pelo Atlético e o início do Campeonato Brasileiro, mas diz que agora vive seu melhor momento no clube.

Walter deve ser titular na próxima partida do clube, diante do São Paulo, no Morumbi, quinta-feira, 13.