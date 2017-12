Saiba como concorrer a um dia de futebol e churrasco com Ronaldinho Gaúcho

Cinco dias de estadia no Rio de Janeiro, sendo um deles na casa de Ronaldinho Gaúcho e com a companhia do anfitrião, é o prêmio de um sorteio para quem fizer doações à fundação do craque.

Com contribuições a partir de 5 euros (R$ 18), por meio da plataforma BidAway, que ajuda a arrecadar fundos para projetos solidários, qualquer um pode participar do sorteio para ganhar uma viagem ao Rio, conhecer Ronaldinho e passar um dia de praia, futebol e churrasco com ele. Será permitido levar um(a) acompanhante.

Após confirmar a contribuição, o doador entrará automaticamente no sorteio de uma viagem de cinco dias à capital fluminense, que inclui voo e hospedagem para duas pessoas.

A lista de prêmios é grande e a recompensa depende do valor doado. É possível concorrer a camisas, relógios, chuteiras usadas e autografadas por Ronaldinho e até mesmo a um jantar com o craque. As informações são da agência EFE.

Um vídeo publicado no YouTube fala mais sobre a iniciativa. Assista: