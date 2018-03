Salah para presidente? Jogador garante mais de 700 mil votos no Egito

Mohamed Salah, do Liverpool, continua agradando os fãs no mundo do futebol. Mas, que pensa que o jogador agrada apenas no esporte, está enganado. Nos últimos dias ele recebeu mais de 700 mil votos para a disputa presidencial no Egito.

Isso mesmo, cerca de 5% dos votos nas eleições foram para eleger Salah para presidente. O número supera o segundo candidato, que recebeu apenas 3% da preferência do público. Sem o jogador na disputa, Abdel-Fattah Al-Sisi foi reeleito para mais um mandato no país.

Segundo o jornal The Economist, mais de um milhão de votos foram nulos e entre eles mais de 700 mil tinham o nome de Salah como opção na cédula de papel. Veja na imagem:

The Egyptian Election: Football fans added Mo Salah as an option.... ....resulting in 1 Million votes for him. 1️⃣ Abdel Fattah al-Sisi: 92% 2️⃣ Mo Salah: 5% 3️⃣ Moussa Mustafa Moussa: 3% Beating one of the candidates. @22mosalah @LFC @premierleague pic.twitter.com/RPVxZDaV8X — Sports_World (@MastiSports) 31 de março de 2018

Vale lembrar que jogador balançou a rede neste sábado, marcando o gol da vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace. De virada a equipe garantiu o triunfo por 2 a 1.