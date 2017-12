Salvador recebe seletiva estadual e final nacional de torneio amador de Neymar

Qual garoto apaixonado por futebol nunca sonhou em formar um time com os amigos, disputar campeonatos e ser campeão? Neste final de semana, Salvador é palco das fases finais da etapa nacional do maior torneio de futebol amador do mundo, o Neymar Jr's Five.

Batizada com o nome do principal jogador brasileiro da atualidade, a competição para garotos de 16 a 25 anos é inspirada no futebol de rua, onde praticamente não há regras. Cinco jogadores de cada lado disputam dez minutos de partida. No entanto, a cada gol marcado, o time adversário perde um integrante. Ganha quem fizer mais gols em dez minutos ou eliminar todos os atletas do rival.

A partir das 7h deste sábado, 27, o Shopping Salvador, no Caminho das Árvores, recebe a eliminatória baiana, a última a ser realizada no País. No dia seguinte, 28, a partir das 14h, os dez times selecionados por todo o Brasil disputam a final nacional, que garante uma vaga para a etapa mundial do torneio.

A fase decisiva reunirá os campoeões nacionais de cada um dos 53 países participantes, e será realizada no começo do mês de julho, no Instituto Projeto Neymar Jr., na Praia Grande, litoral de São Paulo. Somente no Brasil, milhares de equipes se inscreveram para as dez seletivas e 798 times de fato jogaram. Em 2016, 65 mil atletas distribuídos por 10 mil equipes se cadastraram para o torneio em todo o mundo.

Além de ganhar um troféu, o campeão mundial do campeonato terá a oportunidade de jogar contra a equipe do Neymar e seus parças. Além disso, viajará para Barcelona para assistir a um jogo do clube catalão direto do Camp Nou e, novamente, se encontrar com o craque brasileiro.

Quem conseguiu o feito no ano passado foi o time Anjos da Bola, do Rio de Janeiro, que se classificou para a decisão nacional neste ano também. Segundo o capitão do time, Gabriel Ferreira da Silva, os integrantes da equipe viveram "um sonho durante alguns dias". "Todos nós crescemos com a vontade de virar jogador profissional e nunca paramos de treinar e sonhar com isso. Com essa viagem, pudemos experimentar essa realidade", declarou.

NEYMAR JR'S FIVE

SELETIVA BAIANA

27 de maio, a partir das 7h

Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, 3133, Caminho das Árvores, Salvador

Entra gratuita

FINAL NACIONAL

28 de maio, a partir das 14h

Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, 3133, Caminho das Árvores, Salvador

Entra gratuita

*O repórter viajou a convite da Red Bull