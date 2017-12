Sampaoli elogia CR7, mas diz que craque tem azar de jogar na mesma época de Messi

Prestes a ver sua equipe enfrentar três vezes Cristiano Ronaldo, Jorge Sampaoli, técnico do Sevilla, elogiou o craque do Real Madrid, mas disse que Messi "é o melhor da história". Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Sampaoli comparou os dois craques e disse que CR7 é "grandioso".

"Cristiano é um jogador grandioso, sobretudo no último terço do campo. Um futebolista decisivo e de definição. Seu único problema é que, em seu apogeu, coincidiu com a presença de Messi, que é o melhor da história, ou quase", declarou o técnico argentino.

Sampaoli ainda disse que seu sonho é treinar Cristiano Ronaldo. "Comandá-lo sempre será um desejo. Sempre disse que meu sonho de estar na seleção argentina um dia tem muita relação com acompanhar Messi todos os dias. Mas não aconteceu agora. Treinar Messi segue como um sonho, mas não depende de mim de forma absoluta", continuou ele.

O Sevilla de Sampaoli é atualmente o terceiro colocado no Campeonato Espanhol, com 33 pontos, um a menos do que o Barcelona e quatro a menos do que o líder Real Madrid.