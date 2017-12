Santa Fé entrega réplica do troféu da Sul-Americana à Chape

As homenagens ao time da Chapecoense continuam. Desta vez, Cesar Pastrana, presidente do Independiente Santa Fe, time campeão da última edição da Copa Sul-Americana, veio de Bogotá para entregar uma réplica da taça à Chape. Com o gesto, o clube colombiano abriu mão de ter o objeto na sua sala de troféus.

Apesar da premiação, o ato é apenas simbólico. O presidente do Atlético Nacional, que enfrentaria o time catarinense na final da Sul-Americana deste ano, pediu à Conmebol para que a equipe vítima do desastre aéreo fosse declarada campeã. Mas a entidade ainda não se pronunciou.