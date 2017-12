Santista fanático, Mano Brown detona chegada de Nilmar: 'Playboy'

O Santos está muito perto de confirmar a contratação do atacante Nilmar. Enquanto uma parte da torcida está contente, já que o jogador é um dos mais talentosos de sua geração, outra parte não ficou nada feliz, entre eles o cantor Mano Brown, líder dos Racionais MC's.

"Os caras querem fazer virar time de playboy mesmo. Mais um modelinho que não assusta ninguém! Está cheio deles no elenco. Precisa de uns 'maloka' para representar o gueto nesse time", comentou o rapper no Instagram em um perfil mantido por torcedores do clube, mas que possui 129 mil seguidores.

NILMAR É DO SANTOS! O Santos acertou a contratação do atacante Nilmar. O jogador de 33 anos foi aprovado nos exames médicos e assina com o Peixe nesta sexta-feira até o fim de 2018.

Apesar das críticas de Mano Brown, Nilmar, de 32 anos, pode ser considerado um grande reforço, já que, além da experiência de ter jogado uma Copa do Mundo, já atuou em clubes como Inter, Corinthians e Villarreal, tendo conquistado uma série de títulos, como a Copa Sul-Americana e o Brasileirão de 2005.