Santos é eliminado do Paulistão e rivais não perdoam Lucas Lima

Pela primeira vez em nove anos e pela segunda vez em 12, o Santos não disputará a final do Campeonato Paulista. Desde 2006, o time da Vila Belmiro ficou fora da decisão apenas em 2008, quando Palmeiras bateu a Ponte Preta, em 2008. Neste período, o alvinegro acumulou sete tíulos, em 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016 e três vices, em 2009 e 2013, para o Corinthians, e em 2014, para o Ituano.

A eliminação desta segunda-feira, nos pênaltis para a Ponte Preta, no Pacaembu, gerou brincadeiras dos maiores rivais nas redes sociais. A maioria das zoeiras e dos memes partiram da torcida do Palmeiras, principal rival do Santos nos últimos anos. Entre 2015 e 2016, os dois clubes disputaram uma semifinal e final do Paulistão, uma decisão de Copa do Brasil e ainda brigaram pelo título brasileiro. Confira a seguir as mensagens dos torcedores no Twitter.

Chupa @lucaslima não passou da Ponte Só quem passou foi a Macaca pic.twitter.com/lL7sgyNQqp — Marcelo ... (@MarceloM201) 11 de abril de 2017

Esperando os twitters do Lucas Lima — Augusto Palmeiras (@IncPalmeirense) 11 de abril de 2017

Oi Lucas lima tá tudo bem? pic.twitter.com/aFD2kOvDSW — Dayane (@DayaneDias999) 11 de abril de 2017

Oi @lucaslima Ta tudo bem? Vai ter dancinha no vestiário hoje? — Kamila Vintureli (@kamilavintureli) 11 de abril de 2017

Oi @lucaslima Vi que vc não postou mais nada no twitter. Ta tudo bem ? — Palmeirense Bipolar (@bipolarsep) 11 de abril de 2017

Oi @lucaslima vi que você apagou uns tweets sobre ser campeão em 2017, queria saber se ta tudo bem — HELLRAISER (@kerolaiane) 11 de abril de 2017

ja sao 6h da manha e eu ainda n vi nenhuma piadinha do Lucas Lima por aqui, o que aconteceu? rsrs — Quilhos (@eric_berribilli) 11 de abril de 2017