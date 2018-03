Santos faz homenagem a Neymar com mensagem no uniforme

O Santos vai homenagear Neymar no clássico deste domingo com o Corinthians, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Um dia depois de o jogador passar por uma cirurgia na qual foi colocado um pino e enxerto ósseo no quinto metatarso do pé direito, o Santos vai disputar o clássico com a hashatg #TamoJuntoNeymar na parte de trás do uniforme, logo acima do número.

A homenagem vazou nas redes sociais depois que Diogo Vitor postou no seu Instagram uma foto do uniforme nos vestiários do Pacaembu.

O atacante Neymar recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo e deixou o a unidade Contorno do Mater Dei em Belo Horizonte pouco depois das 10 horas, seguindo para o aeroporto da Pamplha através de um helicóptero.

No aeroporto, ele foi visto andando de muletas e acompanhado da namorada Bruna Marquezine Agora, então, ele seguirá para Mangaratiba, no litoral fluminense, onde iniciará o seu processo de recuperação.