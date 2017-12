Santos lançará 'maior bandeira do mundo' durante amistoso no Pacaembu

O Santos chegou cheio de novidades para a temporada 2017. Além dos seis reforços já confirmados para o ano, que, além dos torneios nacionais, será de disputa da Taça Libertadores, a equipe promete uma novidade para os torcedores que comparecerão ao estádio do Pacaembu neste sábado, no amistoso contra o Kenitra, de Marrocos: o lançamento da maior bandeira do mundo!

"Não posso adiantar o tamanho. Mas ela será aberta no campo e quem estiver lá irá se surpreender", disse Eduardo Rezende, gerente de marketing do clube alvinegro, que ainda citou o "Match Day", projeto comum em vários clubes do exterior, que proporciona experiências diferenciadas em dias de jogos, como por exemplo a venda de produtos oficiais do clube. No caso do amistoso de sábado, um caminhão ficará estacionado na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, entre 16h e 22h.