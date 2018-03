Santos pretende homenagear Neymar em clássico contra o Corinthians

O Classico entre Santos e Corinthians está marcado para este domingo, no Pacaembu. A equipe santista pretende utilizar um uniforme em homenagem ao craque Neymar, que realizará uma cirurgia no pé direito neste sábado, depois de um lesão no último fim de semana.

A ideia do Santos é usar a hashtag #TamoJuntoNeymar estampada nas camisas do elenco. De acordo com o globoesporte.com, o gesto ainda não está confirmado.

Neymar será operado pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, com a colocação de um pino para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito. Ele se machucou na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha, no último domingo, pelo Campeonato Francês. Até por isso, a sua operação será acompanhada por membros da equipe parisiense. Saiba mais detalhes e veja imagens da suíte que o jogador ficará no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte clicando aqui.