Santos tenta atrair público para jogo na Vila com entradas de cinema

O Santos divulgou uma ação no mínimo curiosa para tentar alavancar o público da próxima partida na Vila Belbiro: nesta quarta, às 19h30, o time enfrenta o Botafo-SP pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Os primeiros associados a chegarem ao estádio vão receber mil convites de cinema.

Os vouchers do Cinemark Santos serão distribuídos de forma simultânea em todos os portões de acesso dos sócios. Basta passar a carteirinha na catraca para garantir o brinde, que dá direito ainda a levar um acompanhante.

Até a noite dessa segunda-feira, menos de três mil ingressos foram comercializados para a partida. Em 2018, considerando só jogos na Vila como mandante, o Santos tem uma média de 34% de ocupação do estádio, o que dá cerca de 5.500 pagantes por partida. Já no Pacaembu essa média sobe para mais de 21.000 pagantes, com uma ocupação de 56%.