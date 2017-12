Santos vai apagar imagens de jogadores em atividade de muro do CT

O Santos vai remover os rostos de jogadores que já defenderam o clube e ainda estão em atividade, casos de Neymar e Robinho, do muro externo do CT Rei Pelé, em Santos. A intenção é evitar agressões aos rostos dos jogadores, segundo reportagem publicada pelo portal UOL Esporte.

Robinho, por exemplo, teve uma de suas imagens pixadas quando acertou com o Atlético Mineiro, no ano passado. Edu Dracena e Arouca, no Palmeiras, tiveram o mesmo "problema", assim como Paulo Henrique Ganso, na ocasião de seu acerto com o São Paulo.

Uma das últimas "vítimas" foi Neymar, pintado de verde por causa da especulação de que gostaria de jogar com a camisa do Flamengo, futuramente.

O muro do CT Rei Pelé conta a história do clube desde os primórdios de sua história, com destaque para Pelé e a equipe das décadas de 1950 e 1960, até chegar aos craques da atualidade.

Os jogadores que marcaram seus nomes na história santista terão suas imagens restauradas, e para isso o artista plástico Paulo Consentino, autor das obras, abriu uma campanha de financiamento coletivo, para arrecadar R$ 60 mil necessários para os trabalhos.