'São Marcos' vai lançar marca própria de cerveja em outubro

A partir de outubro, 'São Marcos' vai colocar no mercado sua própria marca de cerveja. Trata-se da '12', em referência ao número da camisa eternizado pelo ídolo do Palmeiras em sua carreira. "Cerveja 12, a cerveja artesanal do Marcão" - é o slogan da bebida.

A bebida, que será artesanal e produzida em parceria com uma cervejaria de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, terá, inicialmente, uma edição limitada e toda especial para os fãs de Marcos.

A Cervejaria Walfänger, parceira na empreitada, recebeu Marcos em sua fábrica, onde ele assinou um dos barris na linha de produção. Um vídeo chegou a ser publicado no Instagram pela empresa, mas depois foi removido.

A princípio, serão vendidos mil kits, cada um com duas garrafas, uma taça e um autógrafo do goleiro. O preço ainda não foi divulgado.

No futuro, o ídolo palmeirense tem mais planos de negócios para o setor. Ele planeja, segundo declarou ao UOL Esporte, lançar um clube de cervejas artesanais explorando a marca.