'São' Marcos oficializa cervejaria: 'Não importa o time, vem jogar comigo'

Nesta terça-feira, o ex-goleiro Marcos, que fez história no Palmeiras e na seleção brasileira, provocou suspense em seus fãs com uma foto postada em suas redes sociais onde dizia que "chegou a hora de voltar". Nesta quarta, ele oficializou esse "retorno", mas não mais como jogador de futebol e sim como cervejeiro.

"Voltei, mas minha grande área agora é diferente. Se agradei alguns como goleiro, prometo arrebentar como cervejeiro!! Um projeto grande, com muita coisa legal e o principal: uma cerveja de muita qualidade. Não importa o time, vem jogar comigo no Clube 12: Cerveja resenha e futebol!", postou ele, oficializando o "Clube 12", que enviará mensalmente diferentes tipos de cerveja em capítulos que farão alusão a episódios marcantes da carreira do ex-goleiro.

A bebida artesanal que já está sendo produzida em parceria com uma cervejaria de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, tem inicialmente uma edição limitada e toda especial para os fãs de Marcos. A princípio, serão vendidos mil kits, cada um com duas garrafas, uma taça personalizada e um autógrafo do goleiro.