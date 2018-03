São-paulino é agredido na final da Copinha por insistir em ver jogo em pé; vídeo

Seis torcedores são-paulinos foram presos depois de brigaram entre si durante o primeiro tempo da final da Copa São Paulo de Futebol Junior, no estádio do Pacaembu entre o time tricolor e o Flamengo. Eles trocaram socos e precisaram ser retirados do setor de cadeiras azuis do estádio municipal. Um deles saiu como nariz sangrando.

O motivo foi que um deles insistiu em assistir ao jogo em pé, o que causou a indignação dos outros que tentavam ver o jogo sentados. A confusão foi contida rapidamente por outros torcedores próximos.

+ Filho de Zico anuncia retorno do grupo de pagode Só no Sapatinho

+ Torcida do Flamengo celebra título da Copinha e tira onda com são-paulinos

+ Siga o Fera no Twitter!