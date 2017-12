São-paulinos penduram bandeirão no Morumbi com a frase: 'Time grande não cai'

O São Paulo se garantiu na Série A do Brasileiro em 2018 no último domingo, após empatar por 0 a 0 com o Botafogo, no Pacaembu. Além de trazer alívio para o tricolor após um ano conturbado, a permanência na primeira divisão fez valer uma frase muito disseminada entre a torcida, segundo a qual "time grande não cai".

A provocação clara aos rivais Corinthians e Palmeiras, que já disputaram a Série B, virou até tema de um bandeirão, que foi exibido pela torcida do lado de fora do Morumbi (veja no vídeo abaixo).

O São Paulo, que se orgulha por ser um dos grandes clubes do País que nunca caiu no Nacional, ao lado de Santos, Flamengo e Cruzeiro, entra em campo neste domingo, às 17h, diante do Coritiba no Couto Pereira, ainda sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores.