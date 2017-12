São paulinos se despedem de Waldir Peres, herói do título brasileiro em 1977

Uma notícia bem triste pegou a todos que gostam de futebol de surpresa no final da tarde de domingo. Morreu Waldir Peres, ex-goleiro do São Paulo e da seleção brasileira, vítima de um infarto, aos 66 anos.

Apesar de ter jogado também em clubes como Ponte Preta e Corinthians, foi no São Paulo que ele se "imortalizou", ficando muito marcado pelo título nacional em 1977, quando evitou dois pênaltis na decisão contra o Atlético-MG. Ele também é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do clube do Morumbi, com mais de 600 partidas.

Logo após a confirmação, o assunto passou a ser um dos mais comentados nas redes sociais e muitos torcedores, sobretudo do São Paulo, aproveitaram a oportunidade para se despedir do goleiro. Veja algumas reações:

Obrigado pelo nosso 1° Título BRASILEIRO, em 1977... Descanse em Paz, Waldir Peres! pic.twitter.com/i4CU4CjdsO — Patrik Silva (@TrikSilva7) 23 de julho de 2017

Muito triste a noticia do falecimento do Waldir Peres, mais um ídolo tricolor que se vai, que descanse em paz e que Deus conforte a família — Priscila Alves (@priinzinha) 23 de julho de 2017

Waldir Peres nos deixou. O primeiro goleiro que acompanhei com a camisa do SPFC ! Obrigado por tudo, descanse em paz ! #SPFC — Beto (@Beto_Morumbi) 23 de julho de 2017

Tristeza. Meu primeiro ídolo no futebol morreu. Quantas camisas cinzas eu comprei. São Waldir Peres foi pra casa. https://t.co/9MzzRo2Psf — Sombra (@sombra97fm) 23 de julho de 2017

Waldir Peres estava num evento no interior de São Paulo. Passou mal e morreu aos 66 anos. — RICARDO LEITE (@RICARDOLEITE01) 23 de julho de 2017

O @spfc tem que fazer uma camisa em homenagem ao Waldir Peres para o próximo jogo do Brasileirão. — PAULO RAGASSI (@PAULO_RAGASSI) 23 de julho de 2017

Perdemos um ícone do futebol com a morte de Waldir Peres. Guardo a lembrança, uma camisa autografada por ele e por Rogério pic.twitter.com/HZfinI61Vp — Gabriel Fuhrmann (@gabrielfuh_) 23 de julho de 2017

Ah, que tristeza... morreu Waldir Peres! Goleiro do SP, da Ponte, da seleção. Vá em paz, ídolo. — Antero Greco (@anterogreco) 23 de julho de 2017

Final do Brasileiro/77, 2 pênaltis defendidos contra a Alemanha, jogo contra a Argentina em 82... alguns gdes momentos de Waldir Peres — Eduardo Tironi (@etironi) 23 de julho de 2017

Descanse em paz Waldir Peres! 617 jogos com o manto sagrado Tricolor! pic.twitter.com/YfA1TGECtb — Borges SPFC (@borgesspfc) 23 de julho de 2017

Infelizmente, é verdade. Perdemos Waldir Peres (1951–2017). Fotos: Popular da Tarde (3) e Placar. pic.twitter.com/TzWZn65niI — Jogos do SPFC (@jogosspfc) 23 de julho de 2017