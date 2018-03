São-paulinos vão à loucura com mensagem de Ganso em rede social

Paulo Henrique Ganso usou as redes sociais nesta sexta-feira para deixar uma mensagem para o São Paulo e levou os torcedores do clube à loucura.

Em seu perfil oficial no Instagram, o atual jogador do Sevilla publicou uma foto com a camisa do São Paulo e deixou a mensagem: Parabéns São Paulo pelos 88 anos de história, que honra ter feito parte desse clube."

Nos comentários, a torcida tricolor não perdeu tempo para pedir o retorno do jogador. "Volta para sua casa, aqui você foi feliz. Estamos te esperando", "se puder voltar o mais rápido possível ficaremos agradecidos, o time precisa de você!", "espero que volte um dia para o tricolor."