São Paulo ajudará vítimas de incêndio na favela de Paraisópolis

Mais do que estar bem dentro de campo, o São Paulo deu uma mostra clara de humanidade nesta terça-feira. O clube anunciou o início da campanha de arrecadação de roupas e brinquedos para as famílias vítimas do incêndio ocorrido na favela de Paraisópolis, no último dia 1º de março.

Bem próxima ao estádio do Morumbi, a comunidade hospeda uma população muito carente, ainda mais depois de casas serem destruídas com o fogo. As doações podem ser feitas até o dia 26 de março no estádio do Morumbi e serão arrecadados roupas, sapatos, fraldas e brinquedos em bom estado. O local terá esquema especial de coleta nos dias de jogos, a começar pelo duelo desta quarta-feira, contra o ABC-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil.

As doações nos dias de jogos no Morumbi poderão ser feitas pelos torcedores nos Portões 5 e 6 – pela Avenida Jules Rimet, e Portões 15 e 16 – pela Avenida Giovanni Gronchi. Nos outros dias, os itens que serão doados podem ser entregues em um ponto fixo de coleta, no Portão 1 do Estádio - Praça Roberto Gomes Pedrosa.