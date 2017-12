São Paulo arrecada 15 ton de alimentos em treino aberto e doa à Cruz Vermelha

O São Paulo vai doar à Cruz Vermelha Internacional cerca de 15 toneladas de alimentos, que foram arrecadados com a colaboração de 18 mil torcedores que, no sábado, estiveram no treino aberto da equipe no Estádio do Morumbi.

A atividade mostrou o apoio da torcida à equipe, que vive um momento delicado na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e antecedeu a derrota por 4 a 2 diante do Palmeiras, neste fim de semana.

O ingresso ao treino era um quilo de alimento, e fez parte da iniciativa internacional da Cruz Vermelha em promover atividades do tipo com equipes de futebol ao redor do mundo. Segundo a organização, foi uma das maiores arrecadações de alimentos já registrada.

Apesar do mau momento do time no Brasileirão, a torcida do São Paulo foi a responsável pelos três maiores públicos da competição. Contra Grêmio, Coritiba e Cruzeiro, estiveram mais de 50 mil pessoas no Morumbi.